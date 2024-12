Lazio, con l’Inter una brutta sconfitta ma non manca il supporto alla squadra: il messaggio social dell’ex Caicedo

La Lazio cade all’Olimpico di fronte ad un Inter determinata nel portare a casa il risultato, 6 sono i goal incassati davanti ai tifosi laziali, la peggiore sconfitta casalinga in quasi 125 anni di storia della Lazio. Una battuta d’arresto difficile da digerire e da dimenticare ma che non può cancellare gli ottimi risultati raggiunti finora dalla squadra di Baroni, in campionato ed in Europa. Proprio il percorso fatto finora, secondo quanto affermato dallo stesso tecnico dopo il match, potrebbe essere stato fatale per la squadra, piegata dai nerazzurri anche per un crollo fisico ed emotivo dopo i molteplici impegni di questo periodo (solo la scorsa settimana due incontri con il Napoli e la trasferta contro l’Ajax ad Amsterdam).

Crolla la Lazio: interviene Caicedo

A commentare la terribile notte dell’Olimpico, anche l’ex calciatore biancoceleste Felipe Caicedo, alla Lazio dal 2017 al 2021, immancabile bandiera della squadra. L’ex attaccante, tramite social, trova sempre il modo di restare vicino alla squadra e lo ha fatto anche stamattina in occasione dopo la difficile partita di ieri. Nonostante la brutta sconfitta, quindi, non manca il supporto alla squadra di Baroni che ieri, subito dopo il match, all’Olimpico, è stata applaudita e acclamata dai tifosi come ringraziamento per l’ottimo percorso fatto finora. A supporto anche Radu tramite Instagram e Caicedo, appunto, tramite il social X.

Il commento social