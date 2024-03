Champions League | Napoli eliminato dal Barcellona. Al Mondiale per Club vanno Inter e Juventus

Il Napoli è ufficialmente fuori dalla Champions League. Dopo la Lazio, l'Italia perde un'altra italiana ai quarti, in attesa del match dell'Inter di domani. Dopo il pareggio al Maradona nella gara d'andata, la squadra di Calzona si è dovuta arrendere al Barcellona. La squadra di Xavi è partita subito a mille portandosi sul 2-0 dopo soli 17 minuti, segnando due reti in 120 secondi grazie a Lopez e Cancelo. Dopo un momento di sbandamento, il Napoli ha risposto con Rrahmani al 30', ma nonostante sembrava potesse agguantare il pareggio, Lewandowski ha chiuso i giochi all'89'. Il Napoli dunque viene eliminato e oltre ai quarti di Champions League perde anche la possibilità di partecipare al Mondiale per Club. Uscendo dalla Champions, infatti, i partenopei non potranno raggiungere la Juventus nel ranking FIFA per club, consegnando la qualificazione proprio ai bianconeri che insieme all'Inter parteciperanno alla competizione.