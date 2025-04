La moviola di Genoa-Lazio: rosso corretto per Otoa, dubbi per Belahyane

Alla sua cinquantesima direzione di una gara di Serie A, e decima in questa stagione, Giovanni Ayroldi è stato scelto da Rocchi come direttore di gara del match tra Genoa e Lazio, valevole per la 33° giornata di Serie A. Di seguito gli episodi più rilevanti della sfida di recupero tra rossoblù e biancocelesti, che ha preso il via alle ore 18:30 allo Stadio Luigi Ferraris.

La gestione dei cartellini in Genoa-Lazio

Coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Moro con Cosso IV uomo, Paterna al Var e Fabbri all’Avar, il fischietto di Molfetta ha ammonito nel corso del match tra Genoa e Lazio: Otoa al 17° (cartellino rosso); Rovella al 48'; Pinamonti al 51'; cartellino rosso per Belahyane al 71'; giallo per De Winter e Sabelli rispettivamente all'80' e all'85'.

I casi di moviola nel primo tempo

Buona la gestione della prima parte di frazione di gara di Giovanni Ayroldi: sull'intervento di Vitinha ai danni di Marusic, l'arbitro fischia fallo, ma decide di non tirar fuori il primo giallo della partita, stesso discorso vale per il fallo commesso da Gila in ritardo su Vitinha, in cui viene concesso solo un calcio di punizione a favore del Grifone. Al minuto 17 la gara viene momentaneamente sospesa da Ayroldi per il continuo lancio di fumogeni da parte dei tifosi rossoblù, in cui è stato anche lievemente colpito Mandas. Il fischietto di Molfetta a continuo colloquio con un Zaccagni alquanto alterato dalla situazione, si accerta delle condizioni del portiere laziale e fa riprendere la gara al minuto 20.

Cartellino rosso per Otoa

Il momento decisivo del match arriva al 21° con il rosso diretto a Otoa: in chiara occasione da goal (DOGSO), Zaccagni poco fuori dall'area di rigore avversaria viene spinto da Otoa, al suo debutto in Serie A, Ayroldi non ha dubbi e spedisce il difensore danese sotto la doccia. Nelle dieci partite dirette in questa stagione di Serie A, Ayroldi è il secondo arbitro ad aver estratto più cartellini rossi (5 totali), solo Pairetto con 7 ne conta di più.

Il primo tempo si conclude al 53' dopo ben 8 minuti di recupero concessi, prima per la sospensione del match a causa dei fumogeni lanciati dai supporters rossoblù, poi per l'infortunio accusato da Dia dopo un brutto contrasto con Pinamonti, e anche in questo caso Ayroldi non estrae il cartellino.

Giallo per Rovella

Al 48' Nicolò Rovella rimedia il primo cartellino giallo del match: Ayroldi ammonisce il centrocampista ex Genoa, che fischiato in posizione di fuorigioco, allontana involontariamente la sfera di gioco, probabilmente il direttore di gara ha considerato questo gesto un segno stizza e decide di ammonire il numero 6 laziale. All'intervallo c'è stato un chiarimento tra il direttore di gara e Rovella, in cui il calciatore spiega di non aver sentito, in quell'occasione, il suono del fischietto.

Il secondo tempo

La seconda frazione di tempo si apre con un cartellino giallo per il Grifone: al 50' Romagnoli interviene su Pinamonti che travolge a sua volta Pellegrini, per Ayroldi a dover ricevere il giallo è il numero 19 del Genoa per un fallo ai danni del terzino romano. Al 58' arriva un pesante fallo di Vitinha su Zaccagni nell'area di rigore rossoblù, Ayroldi lascia correre e non fischia.

Cartellino rosso per Belahyane

Sembra invece eccessivo il cartellino rosso per Belahyane estratto da Ayroldi al minuto 71: il centrocampista marocchino, subentrato da appena 5 minuti, riceve prima il cartellino giallo dal direttore di gara per un fallo su Thorsby, per un contrasto sulla gamba tesa del calciatore rossoblù, poi, richiamato dal VAR, Ayroldi estrae il cartellino rosso. Il biancoceleste per questo gesto ingenuo sarà squalificato per il prossimo impegno della Lazio in campionato con il Parma, mentre rimarrà ancora attiva la diffida.

Nel secondo tempo Castellanos provoca due cartellini gialli al Genoa, prima per il fallo di De Winter sull'attaccante argentino all'81' e quattro minuti dopo all'85' di Stefano Sabelli. In quest'ultimo caso Ayroldi conferma il giallo, anche se ci sono dubbi sulla decisione.

Cartellino rosso per Vieira

Terzo cartellino rosso del match, dopo Otoa e Belahyane. A riceverlo è il tecnico dei rossoblù, Patrick Vieira, per proteste ormai a gara terminata, a seguito della prima sconfitta casalinga del 2025 per il Genoa. Queste le parole di Vieira ai microfoni di Dazn nel post gara: "Il mio cartellino rosso? Questo può succedere ogni tanto quando perdi - il tecnico continua - ho parlato con l'arbitro, faccio fatica a capire la mia espulsione, non quella di Otoa".