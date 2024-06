Lazio, senti Trevisani: "Il percorso con Lotito presidente non è brutto, ma i tifosi..."

La contestazione di venerdì ha manifestato il totale dissenso dei tifosi biancocelesti verso Claudio Lotito. La Curva Nord nella giornata di ieri ha pubblicato un nuovo comunicato riguardo le decisioni per proseguire la protesta anche nella prossima stagione: ciò dimostra l'aria tesa che è presente tra i tifosi e il presidente della Lazio. Riccardo Trevisani, presso gli studi di Cronache di Spogliatoio ha analizzato il percorso della Lazio con Lotito e il rapporto che ha instaurato con i tifosi. Queste le sue parole

Le dimissioni di Lotito che non arriveranno, quindi nessuno. Lo detestano e non è un parere personale né un punto di vista. Non so dove cominciare la discussione