La manifestazione dei Laziali al Flaminio - FOTO&VIDEO

È arrivato il giorno dell'attesa manifestazione da parte dei tifosi della Lazio contro la politica societaria di Claudio Lotito e il ridimensionamento che la Lazio sta subendo dopo la stagione appena conclusa. I tifosi della Lazio si stanno ritrovando sotto al curva Nord dello Stadio Flaminio per spostarsi poi in corteo fino a Ponte Milvio.

Le motivazioni della manifestazione

La manifestazione era annunciata da più di una settimana con un comunicato apparso sui profili social del tifo organizzato (VocedellaNord) in cui si protestava contro il ridimensionamento cui la Lazio sta andando incontro e la politica societaria di Claudio Lotito nell'occhio del ciclone da molto tempo, che i recenti eventi “hanno ravvivato il fuoco di contestazione”.

Dopo una stagione a dir poco altalenante, due dimissioni nel giro di tre mesi (a marzo Sarri e a giugno Tudor) e la scelta di Lotito e Fabiani di virare su un profilo come Marco Baroni, allenatore sicuramente valido ma con un curriculum ritenuto da molti acerbo per guidare la Lazio in una situazione delicata che sta vivendo; i tifosi erano prima insorti sui social e poi si sono dati appuntamento per oggi pomeriggio per protestare contro la presidenza di Claudio Lotito.

Il punto di ritrovo dei Laziali

I tifosi della Lazio in questo momento si trovano sotto la Curva Nord dello Stadio Flaminio per un sit-in di protesta e poi ci si sposterà in corteo fino a Ponte Milvio. Si ricorda che la manifestazione durerà fino a tarda sera per dare modo a tutti di partecipare e presenziare alla manifestazione

Foto e Video della Manifestazione