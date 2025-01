Vignaroli elogia la Lazio e il mister: “Baroni l’ha risollevata dalla crisi. L’obiettivo…”

Nonostante le ultime battute d‘arresto in campionato (se si considerano Inter, Atalanta, Roma, Como e Fiorentina), non si può negare il meraviglioso percorso della Lazio di quest’anno, allenata dal nuovo mister Baroni. Un emblema di questo nuovo percorso è proprio l’Europa League, dove la Lazio figura tra le tre squadre europee ad essere imbattute in questa competizione. È sotto gli occhi di tutti il percorso di crescita che ha effettuato la squadra con il mister ex Verona, in grado di valorizzare tutti i giocatori che ha a disposizione con il suo calcio anti posizionale e dinamico. La testata sportiva News.Superscomesse.it ha intervistato, in esclusiva, l’ex calciatore Fabio Vignaroli (alla Lazio dal 2007 al 2008), per alcune considerazioni sulla Serie A e, tra queste, anche sulla Lazio.

