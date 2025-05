Aggiornamento Sarri-Lazio: trattativa calda e contatti continui

Nel giro di pochi giorni si è sconvolto l'ambiente in casa Lazio. Solo a distanza di pochi minuti dall'inizio dell'ultima partita di campionato tra Lazio e Lecce, Angelo Fabiani, il direttore sportivo della Lazio, aveva usato importanti parole di stima ed affetto nei confronti di Marco Baroni. Da entrambe le parti il futuro biancoceleste sembrava destinato nelle mani del tecnico toscano.

Poi la partita tra Lazio e Lecce: 90 minuti che hanno completamente ribaltato la situazione. Una sconfitta pesantissima che ha visto mandare all'aria tutto quello di buono costruito nell'arco dell'intera stagione. Infatti la Lazio si è trovata fuori dopo ben otto anni da qualsiasi tipo di coppa europea. Una partita che ha fatto completamente dirottare le intenzioni sia dell'allenatore che della società, le parti infatti, in queste ore stanno definendo una separazione consensuale. Il Totoallenatori sta riguardando tanti club della serie A, compresa la Lazio che al momento vede in cima ai suoi desideri il ritorno di Maurizio Sarri con una trattativa che si sta scaldando proprio in queste ore.

Aggiornamenti Sarri-Lazio

Sono continui gli aggiornamenti che riguardano le squadre di Serie A e le rispettive panchine. La Lazio, dopo il disastro avvenuto appena tre giorni fa, si è messa subito al lavoro per cercare un sostituto di Marco Baroni. Nelle ultime ore è arrivata l'inaspettata notizia di un grande ritorno, ovvero quello di Maurizio Sarri. L'allenatore toscano è rimasto molto legato all'ambiente Lazio e ai dirigenti compreso il presidente Claudio Lotito. In questi ultimi minuti è arrivato un aggiornamento importante, sottolineato dal sito dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. La trattativa tra Sarri e la Lazio continua spedita. Sul tavolo c'è un importante offerta: biennale da 2,8 milioni l'anno. Nelle prossime ore si potrebbe chiudere questo importantissimo ritorno.

Le concorrenti per Sarri

In questa vicenda non mancano però le concorrenti interessate a Maurizio sarri. L'allenatore sembra infatti aver ricevuto dei sondaggi con rispettivi contatti con due società italiane. La prima è l'Atalanta, che dopo essersi divorziata da Gianpiero Gasperini ha pensato al tecnico toscano come sostituto.

L'altro Club interessato sembrerebbe la Fiorentina. Negli ultimi minuti è arrivata la notizia lampo delle dimissioni dell' allenatore che ha guidato la viola nell'ultimo anno Raffaele Palladino. La società toscana ha fatto di tutto per trattenere l'allenatore ma quest'ultimo non ha avuto alcun tipo di ripensamento. Da questo epilogo sembra esser nata, dai dirigenti della Fiorentina, l'idea Maurizio Sarri.