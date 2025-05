Novità Italia: c'è un cambio di portiere tra i convocati

Novità per quanto riguarda la nazionale italiana. Negli ultimi giorni sono usciti i nomi dei convocati. Cambio però nella lista dell'Italia in vista delle gare di giugno contro Norvegia e Moldavia, rispettivamente il 6 e il 9 giugno, per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Tra i pali infortunio per Guglielmo Vicario. Al suo posto il ct Luciano Spalletti ha convocato Andrea Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, reduce da un'ottima stagione a Bergamo. Quest'ultimo si unirà a Gigi Donnarumma e Alex Meret per completare il reparto.

I due prossimi impegni per gli azzurri

La prima partita che vedrà impegnata la nazionale azzurra è quella che si terrà venerdì 6 giugno ad Oslo, Norvegia -Italia a sfidarsi presso lo stadio Ullevaal. Il match si disputerà alle ore 20.45 ed è la terza giornata del turno di qualificazione per i prossimi Mondiali di calcio.

Il secondo match vede l'Italia fare ritorno a casa per ospitare la Moldavia. Sfida che si giocherà lunedì 9 giugno (ore 20.45) allo stadio “Città Tricolore” di Reggio Emilia.

I giocatori della Lazio convocati dalla nazionale

Un solo nome, che arriva da Formello, è presente tra i convocati di Luciano Spalletti per i due match che la nazionale italiana dovrà disputare. Parliamo di Niccolò Rovella, diventato ormai pedina fissa dell'Italia. La sua crescita vertiginosa è sotto gli occhi di tutto ed il commissario tecnico toscano non può fare altro che convocarlo.