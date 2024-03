Pedro a Dazn: “Tudor ha dato una nuova idea di gioco. E sul derby…”

Pedro Rodriguez, oggi schierato titolare da trequartista nella vittoria ottenuta allo scadere contro la Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della bella prestazione di squadra ottenuta contro i bianconeri:

Più di 800 partite in carriera, che cosa ti ha portato Tudor in pochi giorni?

In pochi giorni ha lavorato molto forte e molto bene, avevamo bisogno di questo. Ha dato una nuova idea di gioco. Quello che vuole in campo è un pressing molto alto e forte, uomo su uomo in costruzione e penso che oggi l’abbiamo fatto molto molto bene, pure contro una squadra forte e fisica. Per questo diamo tanto valore a questa vittoria, penso che per noi è molto importante. Adesso tra due giorni giochiamo di nuovo contro di loro in Coppa e sarà sicuramente un’altra partita intensa e fisica, dobbiamo riposare e recuperare bene perché non c’è tempo e dobbiamo fare un’altra bella partita come questa se vogliamo andare avanti

Che cosa avete capito della Juventus?

Come ho detto è una squadra molto forte e molto fisica, giocano bene soprattutto in contropiede. Sapevamo che la loro forza, con Chiesa davanti che da sempre una spinta in più, ma abbiamo lavorato bene sull’uomo, siamo stati compatti, abbiamo combattuto fino alla fine e penso che la vittoria sia meritata. Abbiamo fatto più di loro, penso che abbiamo creato più occasioni, ed è stata una bellissima vittoria per tutti, per squadra e tifosi. Molto importante per noi, dobbiamo continuare così, con questa idea, lavorare forte e vedere come finiamo la stagione

Era da tempo che non giocavi dietro la punta, come ti sei trovato? E alla fine tutta la squadra sotto la Curva Nord, quanto è importante per il gruppo?

Molto importante. Una vittoria pesante contro una bella squadra, siamo lì per andare avanti in classifica. Gli diamo tanto valore perché in due settimane che abbiamo lavorato forte abbiamo ottenuto questo obiettivo che era fare una bella vittoria.

Sulla posizione, è vero che qualche volta ci ho giocato in carriera ed era tanto tempo che non giocavo li. Penso che è meglio per me in questo momento giocare vicino all’attaccante che fare tutta la fascia, perché lì si deve lavorare di più. L’allenatore mi può utilizzare dove vuole, io sono qua pronto per aiutare la squadra è sono molto contento per il lavoro di tutti i ragazzi.

Quindi in quella posizione giochi altri 10 anni?

(Ride, n.d.r) Non penso però vediamo

Siete carichi per il derby?

Prima dobbiamo pensare di nuovo alla Juve in Coppa, è vero che dopo abbiamo questa partita importante, non solo per i giocatori ma soprattutto per i tifosi. Sicuramente prepariamo molto molto bene la partita e vediamo se possiamo fare come oggi una bella vittoria. Il derby è sempre molto difficile e bisogna combattere fino alla fine, ma è ancora presto per parlare di questo, anche se sappiamo cosa significa e per questo come sempre lo giochiamo alla massima tensione e alla massima ambizione di vincere

Lo spagnolo ha poi aggiunto ai microfoni di LSR:

Vittoria meritata, abbiamo fatto più di loro e creato tante occasioni. Abbiamo alla fine ottenuto questa vittoria importante.

Ho lavorato in questa posizione tutta la settimana ed è più efficace che giochi vicino all'attaccante. Sono a dispoisizine e felice di aiutare la sqiadra. Una bellissima vittoria, sono contento per mister, tifosi e società. Le impressioni sono buone: bosonga essere comaptti e creare condizioni offesnive. Vuole lavorare forte e c'è carattere molto buono. Questo va a dare una carica al giocatore.

E' un momento speciale per me, sono contento anche sul piano personale. Sono molto molto contento anche per la bambina.