Tanti auguri Sven-Goran Eriksson: il mister biancoceleste oggi avrebbe spento 77 candeline

Sven-Goran Eriksson, mister storico della squadra biancoceleste, oggi avrebbe spento 77 candeline. Oltre ad essere stato un eccellente allenatore, Eriksson, ha giocato nel ruolo di terzino nelle serie minori svedesi, come il Torsby IF, il SK Sifhalla e il Vastra Frolunda, tuttavia, ha dovuto rinunciare alla carriera calcistica alla giovane età di 27 anni, in seguito ad un grave infortunio al ginocchio. Il mister è stato l'unico ad aver conquistato il double, vale a dire, la vittoria del campionato e della coppa federale nello stesso anno, traguardo ottenuto in Svezia, Portogallo e Italia, ma non solo, in queste tre federazioni calcistiche ha trionfato in 5 campionati e 10 tra coppe e supercoppe federali.

La carriera da allenatore di Eriksson

La sua carriera da allenatore inizia nel 1976, anno in cui va alla squadre svedese Degergors, in seguito, viene chiamato ad allenare l'IFK Goteborg, dove vince una Coppa di Svezia nelle prime due stagione ma è solo nella terza stagione che riesce a conquistare sia il campionato che la coppa nazionale. Nel 1982 la sua carriera ha un salto di qualità, infatti, diventa il nuovo mister del Benfica, squadra che porta subito alla vittoria della Primeira Liga e della Coppa di Portogallo. In seguito ad una stagione dove, il Benfica, vince nuovamente il campionato e completa un bienno con solo 3 sconfitte, Erikson viene chiamato nel campionato italiano.

