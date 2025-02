Lazio-Monza: allarme diffidati, ecco chi rischia la squalifica contro il Napoli

La vittoria ottenuta in Cagliari-Lazio ha permesso ai biancocelesti di tornare in 4a posizione in classifica di Serie A, tuttavia, è in arrivo un altro scontro che potrebbe cambiare le sorti della squadra di Baroni. Il 9 febbraio si disputerà Lazio-Monza allo Stadio Olimpico, una partita importante vista la minaccia della Juventus che si trova soltanto a due punti di distacco e che affronterà il suo avversario il 7 febbraio, due giorni prima della Lazio. La rosa biancoceleste dovrà lottare duramente per tentare di portarsi a casa i 3 punti e mantenere la sua posizione, tuttavia, 3 membri della squadra sono a rischio squalifica e dovranno stare attenti a non ricevere un altro giallo, sopratutto dato che il prossimo avversario sarà il Napoli.

Fraioli

Lazio-Monza: allarme diffidati

Tra i membri della rosa biancoceleste si ritrovano Nicolò Rovella e Gustav Isaksen, inoltre, a loro si aggiunge Reda Belahyane, il nuovo mediano della Lazio. Il mediano Rovella, nella stagione 24/25, ha già ricevuto una squalifica sia nel campionato di Serie A che in Europa League, infatti, ha dovuto saltare il primo match contro il Napoli e la partita disputata contro il Braga. Il mister Marco Baroni dovrà stare attento riguardo le pedine da schierare in campo in Lazio-Monza, soprattutto dato che il prossimo avversario sarà il Napoli.

Napoli-Lazio: il terzo incontro della stagione

Sono già due gli incontri tra Lazio e Napoli disputati in questa stagione, uno nel campionato di Serie A e uno in Coppa Italia, tuttavia, questi match hanno un fattore in comune, vale a dire, il trionfo della Lazio. Nell'incontro Lazio-Napoli, di Coppa Italia, la vittoria dei biancocelesti è stata ottenuta grazie ad una tripletta dell'attaccante Tijjani Noslin, storia diversa, invece, per il match di Serie A, dove è stata la rete di Gustav Isaksen a condurre al trionfo.