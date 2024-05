CdS | Felipe saluta, Luis Alberto quasi

L'emozione è già palpabile per l'imminente addio di Felipe Anderson, amplificata dall'intervista rilasciata ieri dal club biancoceleste. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, domani si disputerà la sua 326esima partita con la Lazio, marcando la 149esima presenza consecutiva dal suo ritorno a Roma. A partire da lunedì, tuttavia, il calciatore brasiliano inizierà un nuovo capitolo della sua vita, facendo ritorno in Brasile per unirsi al Palmeiras.

Anche Luis Alberto pronto a dire addio

Si registra un'attività intensa attorno a Luis Alberto, che va oltre le semplici speculazioni, manifestandosi in proposte concrete. L'Al-Duhail ha avanzato la sua offerta, mentre Claudio Lotito, come segnala sempre il Corriere dello Sport, insiste per ricevere 15 milioni di euro. Un ulteriore incremento dell'offerta da parte dei qatarioti potrebbe convincere il presidente della Lazio, con l'indicazione che la trattativa potrebbe risolversi in breve tempo. Dopo le dimissioni di Luis Alberto, la società biancoceleste è pronta a salutare "il Mago", facilitando così un sollievo economico significativo data l'alta retribuzione dello spagnolo. Si prevedono nuovi sviluppi forse già nel corso del weekend, ma si attende che le cose si intensifichino dopo l'ultima partita di campionato. L'accordo tra il giocatore e il club qatariota è praticamente fatto, e Luis Alberto attende il permesso di procedere. Il 7 giugno, celebrerà a Siviglia i dieci anni di matrimonio con la moglie e domani è previsto il suo addio alla Lazio, in attesa di iniziare la sua nuova avventura lontano da Roma.