GdS | Calciomercato Lazio, torna di moda Huerta: la situazione

Domani la Lazio affronterà il Sassuolo nell'ultima partita della stagione, dopo la quale si concentrerà completamente sul mercato. La dirigenza dovrà trovare dei sostituti per alcuni giocatori, tra cui Felipe Anderson, e forse anche Pedro e Luis Alberto. Proprio domani, il brasiliano giocherà la sua ultima partita con la maglia biancoceleste. In vista di questa partenza, il club sta esaminando diversi candidati per il suo ruolo. La Gazzetta dello Sport oggi ha menzionato il possibile interesse verso Cesar Huerta, trequartista messicano del Pumas, noto per la sua dinamicità e capacità di giocare efficacemente in entrambe le fasi del gioco, caratteristiche apprezzate nell'approccio tattico di Tudor. Huerta ha avuto un'ottima stagione con 37 presenze e 11 reti e sarà in campo anche nella prossima Coppa America con il Messico. Il costo del trasferimento si stima tra i 6 e i 7 milioni di euro, e Huerta potrebbe essere disposto a un ingaggio di un milione di euro annui, con prospettive di aumento nelle stagioni future.

La stessa fonte giornalistica sottolinea che economicamente il trequartista sarebbe accessibile, con una cifra intorno ai cinque milioni di euro. Nonostante l'interesse pregresso della Lazio, fino ad ora non ci sono stati contatti diretti con l'agente o il club di appartenenza a causa delle restrizioni sui giocatori extracomunitari. Tuttavia, una recente riforma legislativa che permette ai club di tesserare due nuovi extracomunitari senza la necessità di liberare un posto potrebbe facilitare l'acquisto di Huerta.