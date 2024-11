Atp Finals, Sinner-Ruud, quando e dove seguire la semifinale

Sinner-Ruud, oggi la semifinale degli Atp Finals

Jannik Sinner è vicino alla finale delle ATP Finals di Torino e questa sera affronterà Ruud per giocarsi l’accesso al turno successivo.

Dove e quando vedere l'incontro

Il match è in programma alle 20:30 e sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Rai 2. Gli abbonati Sky potranno seguirlo su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Inoltre, la partita sarà disponibile in streaming gratuito su RaiPlay o, per gli utenti Sky, tramite SkyGo e Now.