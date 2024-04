Salernitana, Colantuono: "Stasera ripartiamo dal secondo tempo fatto col Sassuolo"

Tra pochi minuti comincerà Lazio-Salernitana, gara valida per la 32esima giornata di Serie A Tim. Poco prima dell'inizio del match, il tecnico granata Stefano Colantuono ha analizzato la sfida ai microfoni di Dazn:

“Avere a disposizione un calciatore come Boateng è importante, credo che questa possa essere la partita adatta per gettarlo nella mischia dal primo minuto. Sappiamo che è uno dei giocatori forse più titolati al mondo, ci aspettiamo tanto da lui. In difesa abbiamo recuperato quasi tutti gli effettivi, anche Fazio torna a disposizione. Abbiamo elementi validi in retroguardia, taluni reduci da un po' di inattività. Non a caso, oggi, qualcuno riposa e parte dalla panchina".