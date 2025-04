Lazio, la semifinale deve essere un obiettivo: Lotito promette una ricompensa

Tutto è pronto per stasera: la Lazio scenderà in campo contro il Bodo Glimt per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Sarà una partita difficile nella quale biancocelesti partiranno già in svantaggio di due reti a causa della sconfitta rimediata la settimana scorsa in Norvegia contro i padroni di casa. Nonostante questo, la squadra darà tutto per ribaltare la partita e raggiungere una storica semifinale europea che, in casa Lazio, manca dal 2003.

Stasera una partita che vale una stagione?

Possiamo dire che il risultato di stasera, in parte, delineerà le sorti di questa stagione. Sarà importante capire se la Lazio continuerà il proprio percorso in Europa League, finora costellato di grandi soddisfazioni, oppure se l’ultima fase della stagione sarà dedicata al solo ed esclusivamente al campionato. La volontà della società è chiara: la semifinale deve essere un obiettivo concreto. A Formello cresce sempre di più la consapevolezza del riscatto. Come riporta il quotidiano Il Messaggero, d’altronde, non fanno gola solamente i 4,2 milioni in caso di passaggio del turno (da sommare ai circa 12 già in tasca solo con i risultati pregressi), ma anche la possibilità di dare un’impronta unica ad un’era lunga un ventennio, con la prima semifinale della gestione Lotito.

Lotito fissa un premio

D’altronde, lo stesso Lotito che si prepara, eventualmente, a vivere la prima semifinale in 21 anni di gestione, la settimana scorsa ha promesso ai calciatori una ricompensa per un eventuale percorso “trionfale”, oltre a quello di circa 2 milioni già fissato per la qualificazione in Champions. La motivazione stasera deve essere altissima, Lazio dovrà provarci fino alla fine, anche considerando l’ottimo percorso europeo che, finora, è stato fatto dalla squadra e che, adesso, sembra essere in bilico.