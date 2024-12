Noslin e Pedro si fermano per infortunio: il comunicato della Lazio

Archiviata la vittoria di Lecce, la Lazio è pronta a prepararsi per la grande sfida di sabato in casa contro l’Atalanta: gli ospiti molto probabilmente dovranno fare a meno di Retegui. Anche in casa Lazio però non arrivano buone notizie per quanto riguarda l’infermeria: Pedro e Noslin sono usciti con qualche problema dalla sfida di sabato e, nella giornata di oggi, si sono sottoposti ad alcuni esami strumentali presso Villa Mafalda. In questi minuti, tramite un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso note le condizioni dei due calciatori biancocelesti.

Infortunio Pedro: il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica che il calciatore Pedro Rodriguez Ledesma è stato sottoposto oggi ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra, riportata nel corso del match contro il Lecce. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano.

