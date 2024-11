Inzaghi perde un giocatore per infortunio: in dubbio con la Lazio

Nell'ultima gara di Champions League contro il Lipsia dello scorso martedì 26 novembre, il difensore francese, Benjamin Pavard, è uscito al 44' a causa di un problema muscolare. Nella giornata di oggi lo staff medico ha sottoposto il giocatore a nuovi esami strumentali che hanno rilevato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra, per cui c'è il rischio che Pavard sia indisponibile per circa un mese e che dovrà saltare la sfida contro la Lazio, in programma per lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma.

Il comunicato dell'Inter

Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana.

Depositphotos

Per quanto tempo sarà assente Pavard

L'indisponibilità del francese reca ad Inzaghi un grave problema di modulo, l'ex tecnico della Lazio dovrà fare a meno del difensore per le prossime gare dell'Inter: nel big match contro la Fiorentina, nella gara interna contro il Parma, per la sesta giornata di Champions League contro il Bayern Leverkusen, contro la Lazio, e per gli ottavi di finale contro l'Udinese. Molto probabilmente Pavard tornerà a disposizione direttamente nel 2025 per la gara contro l'Atalanta, valida per la semifinale di Supercoppa in Arabia Saudita.