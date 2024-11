Verso Lazio-Ludogorets: statistiche e curiosità

Archiviata la vittoria contro il Bologna alla ripresa del campionato dopo la pausa per gli impegni in nazionale, la Lazio torna in campo per la quinta giornata di Europa League e questa volta la sfidante sarà il Ludogorets di Igor Jovićević. La gara delle 18.45 contro i bulgari all'Olimpico di Roma apriranno la quinta giornata di Europa League per questa prima fase della competizione europea. Di seguito alcune curiosità e statistiche in vista del match tra Lazio e Ludogorets.

Lazio-Ludogorets: i precedenti

Non è la prima volta che biancocelesti e biancoverdi si sfidano: le due squadre si sono precedentemente incontrate proprio in Europa League, ai sedicesimi di finale, nella stagione 2013/14 in un doppio incontro terminato 1-0 a favore dei bulgari all'Olimpico di Roma e 3-3 in trasferta. I biancocelesti non hanno mai trovato una vittoria contro il Ludogorets, c'è la speranza che l'andamento di questa nuova stagione possa ribaltare i precedenti.

Ludogorets - Depositphotos

Lazio Capolista

La squadra di Baroni come è ormai risaputo è l'unica squadra in Europa League ad aver conquistato il punteggio pieno in quattro giornate giocate, infatti è l'unico club con il 100% delle vittorie. Ma c'è anche da rilevare il fatto che nella sua storia la società capitolina non ha mai raccolto invece cinque vittorie consecutive in nessuna competizione europea. L'eventuale vittoria di stasera potrebbe segnare la storia del club.

Contro il Ludogorets, Pedro potrebbe entrare nella storia

In questa nuova edizione di Europa League Pedro, a 37 anni, ha messo a segno ben tre goal in quattro partite contro il Nizza, il Twente e il Porto. Il giocatore più anziano a siglare quattro goal di fila nella competizione fu Aritz Aduriz a 36 anni e 299 giorni con la maglia dell'Athletic Club. Un quarto goal di Pedro questa sera contro il Ludogorets potrebbe fare la storia della competizione europea.