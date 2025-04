Bodø/Glimt-Lazio, Knutsen: "Abbiamo buone possibilità. Domani dovremo..."

Il tecnico del Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di Europa League contro la Lazio, in programma domani alle 18:45 all'Aspmyra Stadion, di seguito le sue parole.

Kjetil Knutsen in conferenza stampa

Incontriamo una squadra molto buona che in ogni posizione ha un giocatore nazionale. Continuiamo ad analizzare punti forti e punti deboli. Penso che abbiamo delle buone possibilità. Giochiamo in casa una gara importante e la nostra squadra è molto offensiva e sono in buona forma e non vedono l’ora di sfidare un grande club europeo.

Continua Knutsen