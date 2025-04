Direttamente dalla città di Bodo, in cui la squadra biancoceleste è volata per la sfida di domani pomeriggio contro i norvegesi di Knutsen, la Lazio ha pubblicato sul proprio canale X un videomessaggio di vicinanza per Diego Alfonzetti, arbitro 19enne, brutalmente aggredito al termine di una gara per i playoff della categoria Under 17 tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara in Sicilia. Un episodio di brutale violenza che ha coinvolto il giovane arbitro.

Il messaggio della squadra

Ciao Diego, siamo tutti qui in ritiro in Norvegia per la partita di domani sera. Noi giocatori, lo staff e tutto il club siamo al tuo fianco. La violenza non deve mai esistere. Mi raccomando non mollare, torna presto in campo e questa sarà la risposta migliore a chi ha commesso questo gesto ignobile e che tutta l'Italia ha visto con sgomento. La Lazio ti è vicina così come tutto il mondo arbitrale, componete fondamentale per tutto il movimento calcistico.

Il videomessaggio