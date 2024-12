Como-Roma | I giallorossi cadono al Sinigaglia: Gabrielloni e Paz inguaiano Ranieri

Per la sedicesima giornata di campionato il Como di Fabregas ha ospitato la Roma di Claudio Ranieri allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel match pomeridiano delle 18:00. Poco prima dell'inizio della gara è arrivata una pesante notizia per la squadra giallorossa: nonostante fosse febbricitante Hummels era stato annunciato titolare, ma si è dovuto fermare nel riscaldamento, al suo posto è subentrato Hermoso e partirà dal primo minuto contro i lariani. I biancoblù guidati da Cesc Fàbregas sono reduci da ben due pareggi consecutivi contro Monza e Venezia, e sono attualmente fermi alla diciottesima posizione in classifica con tredici lunghezze, a solo tre punti di distanza dall'ultimo posto.

Primo tempo

Nella prima frazione di tempo il Como ha particolarmente sofferto l'offensività giallorossa, la quale ha avuto diverse occasioni per andare in vantaggio soprattutto nei primi quindici minuti di gioco. Nel corso del primo tempo arriva anche la prima opportunità per i lariani con una traversa di Paz da calcio di punizione. Al 28' la Roma trova il goal del vantaggio con il centrocampista francese, Koné, poi annullato per la posizione di fuorigioco di El Shaarawy. Il primo tempo termina a reti inviolate.

Secondo tempo

Nel secondo tempo è il Como a trovare più chance per sbloccare la partita con Da Cunha, Fadera, Cutrone e Goldaniga, per la Roma invece ci prova Dybala con il mancino, ma non trova la porta. Al 92' la gara si ribalta: Gabrielloni sigla il suo primo goal in Serie A, 1-0. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio del Como con Nico Paz, grazie al contropiede di Gabrielloni che, nell'ultima azione della gara, serve l'assist all'argentino al 97'. I giallorossi cadono di nuovo e arriva l'ottava sconfitta in campionato in sedici gare disputate. Al Sinigaglia Como-Roma termina 2-0.