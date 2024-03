Lazio-Udinese, la Nord contro la società: "Non merita rispetto" - FOTO

“Una società che non difende i suoi tifosi non merita rispetto”, recita così lo striscione apparso in Nord in occasione di Lazio-Udinese. Mentre allo stadio Olimpico sta andando in scena la gara valida per la 28esima giornata di Serie A Tim, i tifosi biancocelesti hanno avuto da ridire per quanto accaduto nei giorni scorsi a Monaco, nel ritorno degli ottavi di Champions League.

Stamattina, sulla pagina Instagram de La Voce della Nord, è infatti apparso un comunicato che faceva riferimento a quanto accaduto in Germania: “Quello che è successo a Monaco nelle trasferta del 5 Marzo ha del vergognoso. La tifoseria della Lazio è stata trattata, dall'organizzazione del Bayern Monaco, come peggio non si poteva, abbiamo girato tutti gli stadi d'Europa e raramente abbiamo visto un comportamento così indegno da parte di una società di calcio. Siamo abituati ad atteggiamenti di sfida e provocazione da parte della polizia (vedi Madrid) ma l'atteggiamento tenuto dagli steward del Bayern è stato inqualificabile oltre che ingiustificato, la cosa però che più ci ha scandalizzato è l'atteggiamento passivo, quasi accondiscendente, tenuto dal responsabile dello SLO della SS Lazio SPA che, alla richiesta di intervento da parte dei responsabili del tifo organizzato, ha fatto ‘spallucce’ fregandosene di ciò che stava accadendo".

"Abbiamo visto scene di donne schiacciate ai tornelli - si legge ancora in un estratto della nota -, gente cacciata di peso dallo stadio senza una motivazione, senza alcuna spiegazione solo perché lo steward di turno aveva deciso che non si doveva entrare. Molti ragazzi sono stati lasciati fuori dalla stadio, sotto la pioggia, fino alle 21:20 con la partita iniziata da oltre 20 minuti, e l'addetto ai tifosi della Lazio che non ha fatto nessun atto affinché questa situazione si normalizzasse”.