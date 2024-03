Cioffi: "Gara di nervi". Poi parla del campo: "Bellissimo, giochino più spesso a rugby"

La 28esima giornata si conclude con la gara dell'Olimpico tra la Lazio e l'Udinese: la partita può nascondere delle insidie, considerando che i bianconeri cercano punti preziosi per la salvezza. D'altronde, in questa stagione la squadra di Cioffi ha messo in difficoltà più di una squadra lì in alto: Milan, ultima, Juventus ne sono un esempio. Entrambe hanno infatti perso in casa con il risultato di 0-1.

Prima del match tra Lazio e Udinese l'allenatore degli avversari Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

Prima ironizza sul campo:

A cosa pensavo mentre passeggiavo in campo? A quanto è bello il terreno dell’Olimpico. Se deve essere così, che giochino più spesso a rugby il giorno prima. È bellissimo.

Cioffi non è sicuramente il primo, d'altronde, a lamentarsi del campo: Sarri a più riprese si è espresso sulle condizioni del campo nelle varie interviste e conferenze stampa. La situazione non è di cero migliore dopo la gara di Rugby che ha avuto luogo sabato tra Italia e Scozia.

Poi il commento sulla gara da parte del tecnico avversario: