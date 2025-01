Recuperi Serie A: la Juve pareggia, Lazio salda al 4° posto!

Oggi si sono recuperate le due partite rinviate della 19ª giornata di Serie A, a causa degli impegni delle squadre nelle competizioni di Supercoppa. La prima sfida si è disputata alle 18:30, con il Milan che è riuscito a conquistare una vittoria in trasferta contro il Como, seppur dopo una rimonta emozionante. La squadra di Conceição è passata in svantaggio a causa di un gol di Diao per il Como, ma non ha tardato a reagire. Prima Theo Hernandez ha trovato la rete del pareggio, poi Rafael Leao ha siglato il gol decisivo che ha regalato i tre punti ai rossoneri. Una vittoria importante per il Milan, che sta cercando di consolidare la sua posizione in classifica e di ritrovare la forma migliore.

Un altro pareggio per la Juventus!

Nel frattempo, alle 20:45 è scesa in campo anche l’Atalanta contro la Juventus, in una sfida che si è rivelata particolarmente interessante e combattuta. La partita, disputata a Bergamo, è terminata con un altro pareggio per la squadra di Motta, che continua a non riuscire a sbloccarsi del tutto in campionato. La Juventus ha mostrato una buona prestazione, ma non è riuscita a portare a casa la vittoria contro una solida Atalanta, che ha fatto valere il fattore casa. Da sottolineare l’intensità della partita, con entrambe le formazioni che si sono date battaglia fino all’ultimo minuto.

Lazio al 4° posto

Con questi risultati, la classifica della Serie A subisce alcune variazioni. La Lazio, infatti, rimane saldamente al quarto posto, con due punti di vantaggio sulla Juventus, che occupa la quinta posizione. La squadra di Baroni continua a impressionare. Dall’altra parte, il Milan, con 31 punti, sta cercando di risalire rapidamente la classifica. I rossoneri sono alla ricerca di una continuità di risultati che li porti a riagganciare la Fiorentina e a coltivare così le speranze di un posto in Europa, un obiettivo fondamentale per il club dopo le difficoltà iniziali della stagione. Quella di oggi è stata una giornata che ha visto due partite spettacolari, con il Milan che si è imposto in rimonta e la Juventus che ha dovuto accontentarsi di un altro pareggio. La lotta per il titolo e per i posti europei si fa sempre più interessante, con molte squadre ancora in lizza per obiettivi ambiziosi.