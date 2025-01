Calciomercato, Isaksen e il suo futuro con la Lazio incerto

Gustav Isaksen non sta convincendo. Ormai è una realtà oggettiva che le sue prestazioni sono fin troppo altalenanti e spesso in campo risulta essere inconcludente e impalpabile. Non bastano i lampi, come ad esempio il gol in Napoli-Lazio, che ogni tanto fa vedere e che mostra le sue qualità.

Di conseguenza il nome dell'ala danese si scalda in ambito calciomercato e la società sta seriamente valutando la sua cessione. La notizia infatti è riportata nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che descrive la situazione generale che riguarda Isaksen.

Il futuro di Isaksen

La società ha investito molto su di lui, in termini economici e di progetto tecnico. Quest'anno ci si aspettava l'esplosione del giocatore scandinavo ma tutto questo non è minimamente avvenuto. La coppia Lotito-Fabiani iniziano a trovarsi davanti ad un bivio, ovvero cessione o speranza, ancora, di crescita per Isaksen.

Un dettaglio importante è quello che l'esterno maglia numero 18 finirà la stagione con la maglia biancoceleste. I motivi sono due: il primo che non ci sono offerte interessanti e per cui valga la pena cederlo in questo calciomercato invernale; l'altro motivo invece, per dare ancora la possibilità di esprimersi al calciatore.

Statistiche e cifre economiche

Gustav Isaksen nella stagione calcistica 2024-2025 ha collezionato 25 presenze ( nelle tre competizioni Seria A, Europa League e Coppa Italia ) realizzando un bottino di 3 gol e 3 assist. Numeri che lasciano molta perplessità.

La Lazio acquisto nell'estate del 2023 il giocatore per una cifra di 12 milioni con l'aggiunta di alcuni bonus. Un investimento non da poco per i biancocelesti e sicuramente le aspettative erano altre. Attualmente la società vorrebbe ricavare attorno ai 18 milioni dal giocatore ma di certo il 23enne dovrà esprimersi a buoni livelli per evitare una svalutazione del cartellino che metterebbe in bilico l'interesse futuro da parte di ipotetici club. Per quanto riguarda il calciomercato di gennaio, sembra ci siano stati timidi sondaggi da parte di club come il Celtic, che volevano il calciatore solo in prestito.