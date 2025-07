Agostnelli: "Sarri maestro della difesa, ma vorrei che tatticamente..."

Mancano solo sette giorni al raduno della Lazio a Formello, dove la squadra biancoceleste darà ufficialmente il via alla stagione 2025/2026 sotto la guida di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano si prepara a dirigere la nuova annata, tra aspettative, mercato e nuove sfide, con l’obiettivo di riportare entusiasmo e competitività nell’ambiente laziale.

A commentare il ritorno in campo e le prospettive per il prossimo campionato è stato Andrea Agostinelli, intervenuto ai microfoni di Radiosei. L’ex calciatore e tecnico ha espresso la sua opinione sul momento della squadra, analizzando i primi passi della nuova stagione e offrendo spunti sul futuro immediato del club.

Di Sarri mi incuriosisce la possibilità che in questa stagione possa variare qualcosa dal punto di vista tattico, se riproporrà sempre il 4-3-3 o derogherà su alcuni concetti insindacabili".

Mi piacerebbe vedere una Lazio con concetti che anche nella Lazio di Baroni ho visto. Sarri nella fase difensiva è il migliore in assoluto, dal punto di vista offensivo mi auguro venga lasciata ai singoli la possibilità di interpretare anche la situazione. Magari una deroga sull’organizzazione generale della squadra e maggiore imprevedibilità offensiva. Oggi, l’integralismo totale non è la massima espressione del calcio moderno. Il miglior tecnico è quello che riesce a cambiare in relazione a quello che il campo sta proponendo.