Zauri: "La Lazio è partita bene, Castellanos mi piace molto". E sull'Udinese...

L'ex difensore biancoceleste Luciano Zauri ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, esprimendosi sulla nuova Lazio di Baroni e su alcuni giocatori della squadra.

"La nostra Lazio è partita bene, nonostante un calendario diverso dalle altre. Ma le partite bisogna sempre vincerle. Tre punti sono sempre tre punti, le altre squadre ora devono rincorrere. Castellanos? Anche l'anno scorso ha dimostrato la voglia di fare e di giocare. Lui poi viene giudicato per il gol fatti, da solo non può fare le fortune della Lazio, ha bisogno di tutti i ragazzi soprattutto i nuovi che hanno messo qualità e quantità. Bisogna comunque essere equilibrati nei giudizi, si giocava sempre contro il Venezia. Però la formazione di Baroni è partita bene. Lui è un allenatore pragmatico, mi piace molto, è una squadra quadrata".

"L'avversario ti fa scegliere anche dove stare e come preparare la partita. Ma Castellanos mi piace molto. Per lui fare sempre il titolare può fare la differenza, sente di dover dimostrare. Mi sembra un giocatore che se ha la pressione addosso tende a fare bene. L'Udinese? Ha pareggiato contro il Bologna ma ha fatto molta fatica. È una squadra in costruzione, ha tanti giocatori stranieri che sono più liberi a giocare nel campionato italiano nonostante non lo conoscano. I nuovi? A me piace Baroni (ride, ndr.). La differenza la fanno i calciatori, ma saperli guidare non è da poco. Lui è al centro di tutto, se tutti vanno nella stessa direzione è più facile raggiungere gli obiettivi".