Nenci: "Provedel? Il più forte della storia della Lazio dopo Peruzzi. Riguardo le critiche..."

A Radio Laziale, nella trasmissione “Lazio Social Club”, è intervenuto l'ex preparatore dei portieri biancocelesti ai tempi di Maurizio Sarri, Massimo Nenci, per commentare il percorso dei portieri della Lazio, delle polemiche sorte su Ivan Provedel e sul ruolo di Mandas.

Differenze tra Provedel e Mandas? Provedel è portiere completo, con la Lazio ha dimostrato tutta la sua bravura e la sua tecnica, che sta facendo grande la Lazio, che dopo Peruzzi è il portiere più forte che abbia avuto la Lazio. Non ha deficit particolari, ha una tecnica pulita, anche se alti e bassi li abbiamo tutti. Mandas ha questa forza esplosiva e serenità dentro: un portiere che ti arriva e vince un derby a Roma non c'è bisogno di dire nulla su questo ragazzo. Secondo me è la coppia di portieri più forte in assoluto in Italia a livello tecnico, di rendimento e a livello di solidità.