Quella appena iniziata si appresta ad essere una settimana frenetica, mancano infatti sette giorni e la finestra di mercato invernale si concluderà con tutte le squadre di Serie A che stanno cercando di concludere le trattive ancora sul banco. La Lazio è alle prese con la situazione legata a Cesare Casadei, la telenovela di questo mercato biancoceleste con le notizie che ogni giorno si fanno sempre più contrastanti. Un'altra faccia della medaglia, però, su cui la Lazio è chiamata ad operare è il mercato in uscita che potrebbe sbloccare quello in entrata e soprattutto l'evergreen Indice di Liquidità.

La situazione del mercato in uscita della Lazio

Oltre a Tchaouna, sul quale c'è il forte interessamento del Bologna, è uscita la notizia questa mattina, riportata da Alfredo Pedullà, di un interessamento del Como per Luca Pellegrini. Il terzino biancoceleste è uscito tra i fischi dell'Olimpico nella gara di domenica sera persa contro la Fiorentina, complice una prestazione non brillante nonostante le rassicurazioni di Baroni in conferenza stampa e Fabregas avrebbe messo gli occhi sull'ex-Juve.

Pellegrini non è in uscita

Secondo quanto raccolta in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, tuttavia, Luca Pellegrini non è in uscita dalla Lazio con il terzino che di fatto è ancora in prestito dalla Juventus ed il suo cartellino verrà saldato solamente a giugno insieme a quello di Nicolò Rovella.

Da capire dunque quali saranno le mosse della Lazio per sbloccare il mercato con il mercato che volge sempre di più al gong finale.