Fabrizio Romano svela: "L'accordo Casadei-Torino ora sembra destinato a saltare"

Il tormentone di questa finestra di mercato di gennaio su Cesare Casadei sembrerebbe non finire. Se nella giornata di ieri è stata svelata un'accelerazione da parte della società sportiva biancoceleste su Casadei da parte di Alfredo Pedullà, pochi minuti fa è arrivata la conferma da parte di Fabrizio Romano sulla situazione tra il Torino e il calciatore del Chelsea. I granata erano i maggiori concorrenti della Lazio per accaparrarsi il centrocampista, eppure la società torinese sarebbe vicina ad un accordo con Eljif Elmas del RB Lipsia, motivo per cui “l'accordo Casadei-Torino ora sembra destinato a saltare”.

L'indiscrezione

Il Torino si sta avvicinando all'accordo per Eljif Elmas con il RB Lipsia, prestito con opzione di acquisto fino a giugno. Nonostante i legami con il Valencia e altri club, sta tornando in Italia. L'accordo Casadei-Torino ora sembra destinato a saltare.

Il post X