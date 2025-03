Comunicato ufficiale sull'intervento chirurgico di Patric

È stata senz'altro una notizia improvvisa. Il classico fulmine a ciel sereno. Patric sembrava essere uscito dalle problematiche legate alla sua caviglia. Il difensore spagnolo infatti si era rivisto anche in campo, in discrete condizioni nonostante lo stop dovuto al serio infortunio. L'intervento chirurgico era una ipotesi emersa a gennaio ma poi scongiurata. Invece d'improvviso arriva direttamente la notizia dai social del calciatore: intervento chirurgico in Spagna e stagione finita. Pochi minuti fa è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte della società Lazio.

Il comunicato della S.S.Lazio

Presto, decisamente troppo presto per determinare le cure legate all'infortunio di Patric Gasbarron. A confermarlo è anche il comunicato ufficiale della società che riporta semplicemente e con poche righe come il calciatore spagnolo sia dovuto ricorrere all'intervento chirurgico a causa dei problemi legati ai tendini del perone. Segue il fatto che il calciatore sarà a riposo per poi iniziare nei prossimi giorni le cure fisioterapiche necessarie.

https://www.sslazio.it/it/news/infermeria/intervento-chirurgico-per-patric

La stagione di Patric

Ormai un veterano dei biancocelesti. Patric Gabarron ha maturato una importante esperienza utile da anni alla causa laziale. Sono passati diversi allenatori ma fiducia e affidabilità sono stati sempre fattori che il giocatore si è fortemente guadagnato. Da Inzaghi a Sarri, al breve periodo Tudor fino al presente con Marco Baroni.

Quest'anno Patric ha collezionato 10 presenze segnando un gol. Un'annata particolarmente sfortunata per lo spagnolo che ha dovuto combattere contro questo persistente problema alla caviglia.