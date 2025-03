“Vola a donare”, l’iniziativa in vista di Lazio-Torino: tutti i dettagli

La Lazio si appresta a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali, lunedì ci sarà la sfida interna con il Torino di Vanoli. In occasione del match, la società biancoceleste ha dato il via ad un‘iniziativa importante che riguarda la donazione del sangue. Questo il comunicato ufficiale

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio raccoglie l’appello di Avis Roma sulla grave carenza di sangue che in questo momento investe la città e chiede un aiuto concreto ai tifosi biancocelesti. In occasione di Lazio-Torino, possono recarsi presso il punto di raccolta sangue che sarà istituito in Piazza Lauro De Bosis, adiacente il palazzo H del CONI per compiere un semplice ma enorme gesto di amore: donare il sangue attraverso l’Avis e a tutti coloro che ne hanno bisogno.



