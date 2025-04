Sergio Pellissier: le squadre favorite per la qualificazione in Champions League

Non restano molte partite in Campionato per tentare di conquistare la posizione per la Champions League, per questa ragione le squadre stanno lottando sempre più ferocemente, pronte a tutto per classificarsi tra le prime 4. Oltre all'Inter e al Napoli, che combattono per lo Scudetto, soltanto l'Atalanta sembra avere un posto sicuro. Sergio Pellissier, Presidente del Chievo Verona, si è espresso ai microfoni di News.Superscommesse.it riguardo i club favoriti per la qualificazione in Champions League, escludendo i neroblu di Inzaghi e il club di Conte.

Pellissier a News.Superscommesse.it: le favorite per la Champions

Riguardo l'Atalanta

Resta una mia opinione, ma penso che l'Atalanta abbia avuto una flessione importante da quando Gasperini ha dichiarato di andare via a fine stagione. (...) Inconsciamente, può darsi che quelle sue parole abbiano condizionato il rendimento della squadra nelle ultime settimane. Per ora, il terzo posto è nelle sue mani e c'è bisogno che le inseguitrici vincano, però temo che questa condizione possa avere delle pesanti ripercussioni in futuro. Se si vedono i risultati più recenti, non è più così scontato che l'Atalanta rimanga lì dov'è.



Sulla Lazio, Fiorentina e Roma

Anche se è un po' più distante rispetto, la Roma è tra le squadre che sta mostrando il miglior stato di forma, ha fatto passi da gigante. Anche la Lazio resta sempre in scia e la Fiorentina sta dando dimostrazione di volerci credere fino in fondo.

Sul Milan