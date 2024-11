Romagnoli si sottopone a controlli per il fastidio avvertito

Dopo aver completato la doppia seduta di allenamento a Formello, Alessio Romagnoli ha avvertito un leggero fastidio che lo ha spinto a recarsi presso la clinica Villa Mafalda per degli accertamenti. La società, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato che il difensore della Lazio si è sottoposto a un esame approfondito per valutare la situazione. Al momento, i risultati non hanno evidenziato problematiche gravi e non ci sono segnali preoccupanti riguardo alla sua condizione fisica.

Le rassicurazioni della società

Nonostante il fastidio avvertito, la Lazio ha rassicurato i tifosi, spiegando che Romagnoli non ha subito alcun infortunio serio. La situazione viene descritta come sotto controllo, e la decisione di sottoporsi a ulteriori controlli è stata presa come misura precauzionale. Al momento, non si prevedono complicazioni a lungo termine, e il giocatore dovrebbe essere in grado di tornare presto in campo.

Precauzione e riposo per il difensore

Per evitare qualsiasi rischio, la Lazio ha deciso che Romagnoli non prenderà parte all'allenamento di domani mattina (venerdì). La scelta di concedergli un po' di riposo serve a monitorare meglio la sua condizione e a garantire un recupero completo. La decisione è stata presa in modo tale da prevenire qualsiasi tipo di affaticamento o aggravamento del fastidio, pur non ritenendo necessaria una pausa lunga.

Prospettive future: pronti per il ritorno in campo

In base agli sviluppi positivi dei controlli e alla risposta del corpo del giocatore, si prevede che Romagnoli tornerà presto a disposizione dello staff tecnico. La Lazio non sembra avere intenzione di forzare i tempi di recupero e adotterà un approccio cauto, ma non si aspettano assenze prolungate. Il difensore dovrebbe essere in grado di riprendere la preparazione nei prossimi giorni e partecipare agli impegni futuri della squadra senza particolari problemi.