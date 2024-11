Boulaye Dia ha contratto la malaria: il comunicato della Nazionale del Senegal

Arrivano brutte notizie dal Senegal, dopo l'assenza della formazione ufficiale e dei convocati per Senegal-Burkina Faso, arriva il comunicato ufficiale dalla Federazione senegalese: Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako. Come annunciato dalla Nazionale del Senegal l'attaccante biancoceleste è attualmente a Dakar per continuare le cure. Le condizioni dell'attaccante della Lazio saranno monitorate nei prossimi giorni. Il nuovo calciatore della Lazio era stato nuovamente convocato dal ct della Nazionale per i prossimi impegni del Senegal per le qualificazioni della Coppa D'Africa 2025 contro la Burkina Faso e Burundi, gara in programma per martedì 19 novembre alle 20:00.

Dia non è il solo a preoccupare la propria Nazionale: un altro indisponibile è Lamine Camara, ritirato anche lui dalla sfida contro il Burkina Faso. Il classe 2004 “ha avvertito dolori agli adduttori”, come si legge nella nota ufficiale, per cui anche il centrocampista del Monaco dovrà essere monitorato per capire al meglio le sue condizioni.

Il comunicato ufficiale della Nazionale del Senegal

La Federcalcio senegalese (FSF) informa il pubblico che i giocatori Boulaye Dia e Lamine Camara saranno ritirati dalla partita Burkina Faso-Senegal di giovedì 14 novembre 2024. Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure. Per quanto riguarda Lamine Camara, negli ultimi due allenamenti ha avvertito dolori agli adduttori. I medici della Nazionale seguono con attenzione l'evolversi dello stato di salute dei due giocatori.

