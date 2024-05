CdS | Zaccagni senza limiti. Punta l'Inter proibita

Mattia Zaccagni non è un uomo qualunque da piazzare dove serve. Tudor finora lo ha posizionato dove occorreva, prima a sinistra per consentire a Felipe Anderson e Luis Alberto di giocare più avanti, poi con l'esclusione dello spagnolo è stato avanzato sulla trequarti. Ora l'Arciere si aspetta un posto tutto suo, in linea con le sue caratteristiche.

Zaccagni sulla trequarti

Domani a Milano sostituirà nuovamente Luis Alberto e quindi giocherà accanto a Felipe sulla trequarti. Come spiega il Corriere dello Sport, serve uno Zaccagni senza limiti: corsa, sprint, sterzate e affondi. La prima da trequartista non l'ha sfruttata a dovere, ma anche con Juric a Verona giocava così e si è fatto conoscere. Tudor spera che torni rendere in quel ruolo, anche perché l'assenza di Luis potrebbe essere permanente e quindi Zaccagni potrà trovarsi a giocare in quella posizione anche l'anno prossimo. Prima, però, c'è da chiudere la stagione e Mattia ha due partire per rifiorire.

Pronto a sfatare il tabù Inter

La prima è l'Inter, a cui non ha mai segnato. Ha colpito Juve, Milan, Roma, Napoli e Atalanta, ma i nerazzurri di Milano mai. Domani è l'occasione giusta per sfatare questo tabù e chiudere la stagione in bellezza. Una stagione complicata segnata da infortuni, squalifiche e polemiche per la sostituzione anticipata a Monza. Lo scorso anno aveva incantato tutti siglando 10 gol e servendo altrettanti assist, ma ora, fresco di rinnovo, è pronto a lasciarsi questa stagione alle spalle e a riprendersi la Lazio il prossimo anno.