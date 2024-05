CdS | Difesa anti-Lautaro, domani alla Lazio servirà un'impresa

La miglior difesa, composta da Patric-Gila-Romagnoli, è sempre mancata a Tudor in campionato. Patric non era al meglio e si è rivisto Casale, poi è mancato Gila, che domani tornerà, ma mancherà Romagnoli squalificato.

Quattro clean sheet in sette partite: tanti quanti ottenuti nelle precedenti quindici

Il rientro dell'ex Real dopo 20 giorni è una manna per Tudor: In questi giorni è stato sostituito come meglio si poteva alternando Casale e Hysaj, ma lo smarrimento è stato continuo. Eppure la Lazio ha continuato a mantenere la porta inviolata, anche grazie a Mandas, contro Verona e Empoli. Nelle 7 gare con Tudor al comando è successo ben quattro volte: tanti quanti quelli raccolti nelle precedenti 15 partite.

Gila torna titolare

Gila si è allenato per tutta la settimana tranne mercoledì, quando gli è stato permesso di riposare dopo l'intensità dell'allenamento del giorno precedente. Tudor è costretto a giocarselo subito titolare a Milano, sperando che con Casale e con l'aiuto dei centrocampisti possa proteggere l'assalto dell'Inter.

Mario Gila

Le probabili scelte di Tudor

Solo oggi si conosceranno le scelte finali. C'è il rebus portiere, con Provedel che è tornato dall'infortunio e Mandas che sta regalando ottime prestazioni. A centrocampo si dovrebbe ripartire da Lazzari, Guendouzi, Kamada e Marusic. Felipe e Zaccagni saranno i trequartisti, mentre davanti solito ballottaggio tra Ciro e Taty. In panchina si siederanno Hysaj, pronto a subentrare in difesa, Vecino, solito jolly, Rovella, Cataldi e Pedro. Lo spagnolo, preferito a Isaksen, contro l'Empoli ha regalato l'assist a Vecino e ora aspetta di incontrare la società per definire il suo futuro.