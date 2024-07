Quanti volti nuovi in Serie A - Tutti gli allenatori della stagione 24/25

Si avvicina l'inizio del campionato Serie A ENILIVE 2024/25 con tutte le varie squadre, tra chi lo ha già fatto e chi è in procinto, pronte ad iniziare i ritiri estivi di preparazione. Mai come quest'anno forse sono tantissime le squadre che hanno salutato gli allenatori della scorsa stagione iniziando un nuovo ciclo (ben 13 club, più della metà). La maggior parte dei Top Team hanno salutato i vecchi manager cercando linfa nuova: dal Milan alla Juventus passando per il Napoli. Questo sarà un fattore senza dubbio da considerare: coloro i quali si incastreranno meglio nelle nuove realtà potranno avere da subito un grande vantaggio ed è perciò difficile fare un pronostico affidabile. Con lo scacchiere ormai concluso (l'ultima squadra ad aver annunciato il nuovo tecnico è stato il Cagliari con Davide Nicola) inizia anche a circolare ormai la solita domanda di inizio campionato: chi tra gli allenatori non riuscirà a mangiare il famoso panettone?

Depositphotos

Tutti gli allenatori della Serie A 24/25

Atalanta

Gian Piero Gasperini (confermato)

Bologna

Vincenzo Italiano (nuovo)

Cagliari

Davide Nicola (nuovo)

Como

Cesc Fabregas (confermato)

Empoli

Roberto D'Aversa (nuovo)

Fiorentina

Raffaele Palladino (nuovo)

Genoa

Alberto Gilardino (confermato)

Hellas Verona

Paolo Zanetti (nuovo)

Inter

Simone Inzaghi (confermato)

Juventus

Thiago Motta (nuovo)

Lazio

Marco Baroni (nuovo)

Lecce

Luca Gotti (confermato)

Milan

Paulo Fonseca (nuovo)

Monza

Alessandro Nesta (nuovo)

Napoli

Antonio Conte (nuovo)

Parma

Fabio Pecchia (confermato)

Roma

Daniele De Rossi (confermato)

Torino

Paolo Vanoli (nuovo)

Udinese

Kosta Runjaic (nuovo)

Venezia

Eusebio Di Francesco (nuovo)