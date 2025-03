Bologna-Lazio, il Giudice Sportivo sanziona la società biancoceleste: i dettagli

Il Giudice Sportivo ha reso note le squalifiche e i provvedimenti rispetto alla 29° giornata di campionato appena trascorsa. Per questo turno sono ben 10 i giocatori di Serie A squalificati per una giornata effettiva, tra cui un giocatore della Lazio: Dele Alli (Como), Bastoni (Inter), Ederson (Atalanta), Hernani (Parma), Castro (Bologna), Martin (Genoa), Musah (Milan), Nicolussi Caviglia (Venezia), Paz (Como), Vecino (Lazio).

Sul sito della Lega Serie A è stato pubblicato un comunicato ufficiale con tutte le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare della 29° giornata di Serie A.

La sanzione del Giudice Sportivo

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

La squalifica di Vecino

Il centrocampista uruguaiano con l'ammonizione ricevuta al minuto 57 di Bologna-Lazio, ha raggiunto quota cinque sanzioni, e sarà quindi squalificato per il prossimo turno di campionato contro il Torino.

Multa pesante per la Fiorentina

Inoltre, anche la società Fiorentina è stata pesantemente multata per la coreografia esposta dai tifosi Viola prima dell'inizio del match tra Fiorentina e Juventus: il Giudice Sportivo ha infatti deliberato un'ammenda di ben € 50.000,00 con diffida "per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato "Curva Ferrovia", prima dell'inizio della gara, esposto una coreografia contenente un'espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".