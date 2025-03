Giuffredi, ag. Zaccagni: "Vero l'interesse del Napoli a gennaio, ma Mattia..."

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'agente di Mattia Zaccagni, Mario Giuffredi, ha rivelato alcuni retroscena che hanno coinvolto il Capitano biancoceleste nel corso della finestra invernale di mercato.

Giuffredi e Radio Kiss Kiss

C’è stato l’interesse del Napoli, è vero. Mattia e la Lazio non hanno mai pensato di separarsi. Il ragazzo ha rinnovato sei mesi prima, vuol diventare la bandiera della Lazio e non ha mai pensato di lasciare i biancocelesti.

La scelta di Zaccagni

Seppure il Napoli abbia detestato interesse nei confronti nel numero 10 biancoceleste, Mattia Zaccagni sarebbe invece intenzionato a proseguire il suo cammino con la Lazio. Recentemente convocato anche in Nazionale per il doppio incontro dell'Italia contro la Germania, gare valevoli per i quarti di finale di Nations League, Zaccagni, come affermato dal suo stesso agente, ha l'obiettivo di diventare la bandiera della Lazio, e di conseguenza non ha mai pensato di lasciare la Lazio.