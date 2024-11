Criscitiello contro alcuni tifosi: "Voi parlate così per partito preso, Claudio Lotito.."

Durante la diretta di Speciale Mercato andato in onda su Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato di Lazio rivolgendosi ai tifosi biancocelesti. Ecco le sue parole riportate da areanapoli.it:

Le parole di Criscitiello dopo l'1 a 5 contro il Como

La Lazio sta facendo benissimo in questa annata. La società evidentemente ha lavorato molto bene anche in sede di calciomercato.

Castellanos, Tavares - IPA

Il giornalista avrebbe poi risposto ad alcuni tifosi che avrebbero palesato il loro malcontento nei confronti di Lotito nonostante le prestazioni attuali della squadra, reo di non aver ancora prodotto quel salto di qualità che la squadra merita. Criscitiello avrebbe dunque risposto così.

La risposta di Criscitiello

Voi parlate così per partito preso. Claudio Lotito è il miglior presidente italiano. Fa gli interessi del club, in passato ha preso Simone Inzaghi, ci ha sempre visto giusto sugli allenatori, è abile anche in politica. Può stare simpatico o meno, ma merita massimo rispetto.

Lotito, in estate è stato oggetto di contestazione in seguito a quanto successo con Tudor e Kamada. Queste due situazioni hanno portato la piazza a contestare per paura di un possibile ridimensionamento delle ambizioni del club.