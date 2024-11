Cori razzisti a Tchaouna: arriva la sanzione per i tifosi del Twente

La UEFA ha finalmente emesso una sanzione nei confronti dei tifosi del Twente, ritenuti responsabili di aver intonato beceri cori razzisti rivolti al giocatore francese Loum Tchaouna durante la recente partita di Europa League contro la Lazio.

Cori razzisti a Tchaouna: arriva la sanzione della Uefa

Stando a quanto riportato da ESPN NL, le indagini interne del club olandese hanno confermato gli ululati razzisti, portando la UEFA a disporre la chiusura del settore Vak-P per il prossimo match europeo contro l'Union Saint-Gilloise, in programma giovedì 28 novembre. Oltre alla chiusura parziale dello stadio, il Twente è stato multato per un totale di 83.125€ a causa del lancio di bicchieri sul terreno di gioco da parte dei propri tifosi.

Arrivano le parole dell'ad del Twente

In merito all'episodio di razzismo, l’amministratore delegato del Twente Dominique Scholten ha voluto commentare personalmente il brutto gesto, condannando il comportamento dei sostenitori responsabili. Questele sue parole: