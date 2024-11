Lazio-Como | Grassadonia: "Domani è la prova del nove. La Lazio meritava tanto di più"

Le parole del mister della Lazio femminile, Gianluca Grassadonia, in vista della sfida contro il Como, in programma per sabato 2 novembre alle ore 20:30. Per le biancocelesti ci sarà un doppio impegno settimanale martedì 5 novembre alle 12:30 la Lazio scenderà nuovamente in campo contro le lariane per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nel frattempo Grassadonia ha presentato la partita di domani ai microfoni ufficiali di Lazio Style Channel.

Finita la sosta per le Nazionali, si avvicina la partita contro il Como, che partita si aspetta?

Un partita difficile, perché il Como è un'ottima squadra, molto organizzata, di grande fisicità, abbiamo lavorato molto bene in questi quindici giorni. Domani è la prova del nove.

Domani è una partita fondamentale anche per ritrovare quello spirito iniziale

Noi veniamo anche dalla trasferta di Firenze, dove la squadra ha fatto una grande partita. Ci manca ancora un pezzettino. È una partita delicata e importante, il Como è sopra di noi di un punto. Siamo curiosi di sapere la reazione della squadra, perché spero che la sconfitta di Firenze non abbia lasciato strascichi a livello mentale. Anche questa è una crescita.

Per la prossima sfida con il Como ha già pensato a qualche rotazione?