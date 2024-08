Domani la presentazione in conferenza di tre giocatori

Sul proprio sito ufficiale la S.S. Lazio attraverso un comunicato ha reso noto che domani, 13 agosto, alle ore 15.30 verranno presentati in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello tre calciatori biancocelesti arrivati in questa sessione di calciomercato estiva. Sarà dunque l'occasione per conoscere meglio Gaetano Castrovilli, Dele-Bashiru e Loum Tchaouna; quest'ultimo doveva essere presentato con Noslin prima del ritiro di Auronzo ma a causa di un attacco influenzale ha dovuto rimandare a domani.

Il comunicato della Lazio