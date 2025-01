Isaksen, il futuro del danese appeso a un filo: c'è già il sostituto

La possibile partenza di Isaksen

Il calciomercato della Lazio ruota intorno alla figura di Gustav Isaksen, con valutazioni sul giocatore inizialmente previste per giugno che sono state anticipate a gennaio. La sua permanenza nella Capitale è incerta: il danese potrebbe lasciare subito se dovesse arrivare un'offerta adeguata, come riportato da Il Corriere dello Sport. Tra i club interessati, Celtic, Bologna e alcune squadre di Premier League avevano mostrato interesse, ma nelle ultime ore l’Olympiakos si è fatto avanti con decisione. Il club greco ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, un’opzione che la Lazio valuta attentamente, preferendo però un obbligo di riscatto per beneficiare dei vantaggi del Decreto Crescita.

Isaksen - IPA

Ngonge, il sostituto già pronto

Se Isaksen dovesse partire, la Lazio sembra aver individuato il suo sostituto. Secondo il quotidiano, si tratta di Ngonge, attualmente al Napoli, ma con pochissimi minuti in campo in questa stagione (solo 125 in campionato). Il giovane giocatore sogna di vestire la maglia biancoceleste e si trova in una posizione di preallarme. Anche il Como e il Brugge hanno manifestato interesse per lui, ma il direttore sportivo Fabiani sembra essere in netto vantaggio per concludere l’affare.