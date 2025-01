Ansia Patric: rischia l'intervento e la stagione finita

Brutte notizie in casa Lazio. Dall'infermeria arrivano pessime notizie sul difensore centrale Patric. Il giocatore spagnolo è fermo ai box da tempo e la sua situazione fisica oltre a non migliorare sembra peggiorare.

A fare chiarezza sulla situazione del giocatore è l'edizione odierna de Il Messaggero, scendendo nel dettaglio sulle questione fisiche dello spagnolo che da tempo da combattendo contro un importante fastidio al tendine del malleolo.

Aggiornamenti e dettagli sull'infortunio di Patric

Una logica preoccupazione ha investito il quartier generale di Formello per quelle che sono le condizioni del difensore Patric. Il suo stato fisico non migliora anzi.

A farne il punto nel dettaglio è Il Messaggero nell'edizione odierna: lo spagnolo è ancora tormentato dall'inspessimento al tendine del malleolo, oggi tornerà da Barcellona dopo le cure del Prof. Cugat. A parlarne è stato anche il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani che ha confermato la sua presenza, lunedì 20, a Formello.

La situazione e il possibile acquisto in difesa

Patric quindi dovrà sottoporsi ad un trattamento di cui l'esito è un grosso punto interrogativo. Se il trattamento non darà i frutti sperati, il centrale potrebbe rischiare di operarsi e di terminare la sua stagione anticipatamente. Si tratterebbe di uno stop particolarmente lungo, per questo la Lazio nelle ultime settimane sul mercato ha cercato anche profili per la difesa.