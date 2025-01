Rimonta clamorosa del Milan in 5 minuti sulla Juventus: in finale ci sarà il derby con l'Inter

Dopo la vittoria di ieri dell'Inter sull'Atalanta, quest'oggi si sono concluse le semifinali con la sfida tra Juventus e Milan: per Conceicao si è trattato dell'esordio in assoluto da allenatore del Milan.

Supercoppa: Juventus-Milan

Kenan Yildiz è stato il protagonista assoluto del primo tempo di questa sfida: al minuto 21', il turco riceve una grande palla da parte di Mbangula e davanti a Maignan insacca di potenza sotto la traversa. Il classe 2005 sfiora il gol in altre due circostanze, la Juventus sembrava essere in controllo della partita ma un episodio cambia l'epilogo del match. Al minuto 71', una sciocchezza di Locatelli costa caro alla Juventus: Pulisic dal dischetto non sbaglia nonostante un tiro non perfetto. Il Milan ribalta tutto nel giro di cinque minuti grazie ad un autogol sfortunato di Gatti, complice soprattutto il posizionamento sbagliato di Di Gregorio. La Juventus non riesce a reagire nel finale e il Milan in contropiede sfiora il terzo gol con Pulisic. Nonostante una buona prima ora della Juventus, sino a quel momento in gestione, è la squadra rossonera ad approdare in finale. Esordio da sogno per Conceicao, tra le file rossonere Theo Hernandez non ha brillato: brutta gara in fase difensiva e gol divorato sul punteggio di 1-0 per la Juventus.

Il Milan raggiunge l'Inter in finale di Supercoppa

Sarà derby di Milano in finale di Supercoppa, gara in programma lunedì 6 gennaio alle ore 20:00. Conceicao sfiderà Simone Inzaghi in quella che sarà la sua prima finale sulla panchina rossonera.