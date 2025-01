Primavera 1 Milan-Lazio | Le formazioni ufficiali del match

Tra pochi minuti inizierà Milan-Lazio, sfida valida per la 18° giornata del campionato Primavera 1. Un match che si preannuncia avvincente, con le due squadre distanziate da soli quattro punti in classifica e in piena corsa per le posizioni di vertice.

Questa partita segnerà anche l’esordio ufficiale di Sergio Pirozzi sulla panchina della Lazio. Il tecnico, annunciato dal club biancoceleste in settimana, guiderà la squadra al posto di Stefano Sanderra, momentaneamente indisponibile a causa di un intervento medico. Ecco le scelte di Pirozzi e Guidi per il match delle 11:00.

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio

Milan (4-3-3):

Longoni; Colombo, Nissen, Paloschi, Perera; Comotto, Hodzic, Eletu; Bonomi, Scotti, Siman.

Lazio (4-4-2):

Renzetti; Ferrari, Nazzaro, Bordon, Petta; Di Tommaso, Pinelli, Zaza, Milani; Serra, Sulejmani.