Lazio-Sassuolo, l'omaggio dell'Olimpico a mister Eriksson. Il tecnico: "Ho ricordi bellissimi, mai avuta una squadra così forte"

Alle 20.45 comincerà Lazio-Sassuolo, che oltre ad essere l'ultima partita della stagione, sarà l'occasione per rivedere allo stadio Olimpico il tecnico del secondo scudetto laziale Sven Goran Eriksson.

OVAZIONE PER MISTER ERIKSSON

L'allenatore è stato accolto da cori e striscioni. “Bentornato mister Sven”, si legge; e anche “Il popolo laziale ti ama e lotta al tuo fianco”.

Al centro del campo, accolto dall'affetto di tutti, proprio il tecnico ha preso la parola: "Grazie per tutto, è bellissimo vedere così tanta gente. Ricordo anni molto belli, mi sono trovato benissimo e mai ho avuto una squadra così forte. In bocca al lupo per oggi".